Fenni Fırın’da ekmek fiyatları arttı!

Konya’da ekmek fiyatlarının 16 TL’ye yükselmesinin ardından vatandaşların gözü belediyelerin uygun fiyatlı ekmek satış noktalarına çevrildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın ile Karatay Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi açıklandı.

Konya Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla kent genelinde 200 gram ekmeğin satış fiyatı 13 TL'den 16 TL'ye yükseldi. Bu gelişmenin ardından uygun fiyatlı ekmek satışı yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın ve Karatay Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde de yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı.

Normal ekmek 10 TL, tam buğday ekmeği 13 TL

Yeni tarifeye göre belediye büfelerinde satılan normal ekmek 10 TL'den vatandaşlara sunulacak. Daha önce 9 TL olan ekmeğe böylece 1 TL zam yapılmış oldu. Tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 11 TL'den 13 TL'ye yükseldi.

Yapılan düzenlemeye rağmen belediye büfelerinde satılan ekmekler, piyasada 16 TL'den satılan ekmeğe göre daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılmaya devam edecek.

Fenni Fırın'da 14 ay sonra ilk zam

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kaliteli ve ekonomik ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla hizmet veren Fenni Fırın'ında son fiyat güncellemesi 1 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştı. Yaklaşık 14 ay boyunca 9 TL'den satılan ekmek, yeni düzenlemeyle birlikte 10 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi