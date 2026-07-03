GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,734 TL
EURO
53,438 TL
STERLİN
62,563 TL
GRAM
6.299 TL
ÇEYREK
10.384 TL
YARIM
20.673 TL
CUMHURİYET
41.239 TL
KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! Araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ölümlü kaza! Araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde Organize Sanayi yolu Recep Konuk caddesi üzerinde sıkışmalı trafik kazası meydana geldi.  

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan tırın altına girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, araçta sıkışan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Organize Sanayi yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER