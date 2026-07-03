En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zam, yeni maaşlar
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6 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin temmuz zammı netleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni maaşlar...
Emekli vatandaşlar için 6 aylık zam oranı, haziran ayı enflasyon verisi ile kesinleşti.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı kapsamında milyonlarca emeklinin maaşı değişti.
En son Ocak ayında yapılan zam ile 20 bin TL'ye ulaşan en düşük emekli maaşı için gözler yeni tutara çevrildi.
En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu merak konusu.
İşte, milyonlarca emekliye ödenecek olan yeni maaş...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz saat 10.00'da açıkladı.
Haziranda aylık enflasyon yüzde 0.99, yıllık enflasyon ise yüzde 32.11 oldu.
SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı hak etti. Buna göre en düşük emekli maaşı, 23 bin 540 lira oldu.
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