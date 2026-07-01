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EKONOMİ Haberleri

Altın güne nasıl başladı? İşte fiyatlar...

Altın güne nasıl başladı? İşte fiyatlar...
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 957 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını 39 bin 225 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6 bin 12 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 957 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 225 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 968 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatında oluşturduğu baskı devam ederken gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelebileceğine yönelik tahminlerin öne çıktığını belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerine de etki edebileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 84 ihtimalle eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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