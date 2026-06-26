GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,617 TL
EURO
53,152 TL
STERLİN
61,707 TL
GRAM
6.172 TL
ÇEYREK
10.174 TL
YARIM
20.256 TL
CUMHURİYET
40.407 TL
EKONOMİ Haberleri

Konya’dan 9 firma Türkiye İhracat Şampiyonları arasında

- Güncelleme Tarihi:

Konya’dan 9 firma Türkiye İhracat Şampiyonları arasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı firmasını açıkladı. Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında Konya'dan 9 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının artarak devamını diledi.

Konya'nın üretim kültürü, girişimci ruhu ve ihracat odaklı sanayi yapısıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükeğen, "Türkiye ihracat şampiyonları arasında 9 Konyalı firmamızın yer alması, şehrimizin üretim gücünün ve ihracattaki kararlılığının ve ihracat vizyonunun en önemli göstergelerinden biridir. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Konya olarak üretmeye, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.  
KSO'dan ihracata güçlü destek 

Açıklamasında Konya Sanayi Odası olarak, yıllık 3.5 milyar dolar ihracat yapan Konya'nın ihracatını artırmaya ve pazar çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini kaydeden Büyükeğen, "Sadece bu yıl Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Afrika ülkelerine değin dünyanın pek çok ülkesine yurt dışı iş gezileri düzenledik, yabancı misyon temsilcilerini misafir ettik. Ayrıca organize ettiğimiz ikili iş görüşmeleri ile Konyalı sanayicilerimizin yeni iş birlikleri geliştirmelerine katkı sunduk. Hedef pazar araştırmalarımız, ihracat istihbaratı çalışmalarımız, ülke tanıtım toplantılarımız ve eğitim programlarımızla da firmalarımızın, ihracat menzillerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu tür çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

İŞTE TÜRKİYE'NİN İHRACAT ŞAMPİYONLARI ARASINDA YER ALAN KONYALI FİRMALAR:

S.S.P. Otomotiv Sanayi, Adının açıklanmasını istemiyor, YPS Global Otomotiv, Aspi Otomotiv, Demireller Tarım Madencilik, Calsis Otomotiv, Memak Endüstriyel Gıda Makinaları, Empero Endüstriyel Mutfak, LKV Teknik  

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER