Resmi Gazete’de yayımlandı! Şeker pancarı fiyatlarında mutabakat dönemi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre şeker pancarı fiyatları, şeker fabrikası işletenler ile üreticiler veya temsilcileri arasında yapılacak mutabakata göre belirlenecek. Ayrıca izinsiz yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmemesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şeker pancarı fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yeni esaslar yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre şeker pancarı fiyatları, her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler veya üretici temsilcileri arasında yapılacak görüşmeler sonucunda varılacak mutabakata göre tespit edilecek. Fiyat belirlemede mutabakat esas olacak Yeni uygulamayla birlikte şeker pancarı fiyatının belirlenmesinde üretici tarafı ile fabrika işletmecileri arasındaki uzlaşma süreci ön plana çıkacak. Taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda her yıl uygulanacak şeker pancarı fiyatı netleşecek. Düzenlemenin, fiyat belirleme sürecinde üretici ve işletmeci taraflarının ortak görüşünü esas alması dikkat çekti. Kaynak: AA

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