GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,356 TL
EURO
53,721 TL
STERLİN
62,330 TL
GRAM
6.577 TL
ÇEYREK
10.929 TL
YARIM
21.595 TL
CUMHURİYET
42.993 TL
EKONOMİ Haberleri

Altın fiyatlarında yükseliş var mı? Bugün gram altın ne kadar?

- Güncelleme Tarihi:

Altın fiyatlarında yükseliş var mı? Bugün gram altın ne kadar?
ABD-İran anlaşması beklenirken altın temkinli yükselişini koruyor.

Altın, bir önceki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, ABD-İran barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağı beklentilerinin, faiz artırımı beklentilerini körükleyen enerji kaynaklı enflasyon şoku korkularını hafifletmesiyle gerçekleşti.

Geçici anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de her iki tarafça imzalanması bekleniyor ve ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Basra Körfezi'nden petrolün serbest akışının yeniden başlayacağını söyledi.

Ancak ne Washington ne de Tahran mutabakat zaptının metnini yayınlamadı, bu da yatırımcıları temkinli davranmaya itti.

Piyasalar ayrıca bu hafta bir dizi merkez bankası politika kararına da odaklandı; Federal Rezerv'in yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısını yapması ve faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 311 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 333 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 323 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 412 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 406 lira, en yüksek de 6 bin 449 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 436 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER