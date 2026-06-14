Konya’da düğün yerini sel götürdü!

Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve sel yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, mahallede vatandaşların düğün pilavı yediği alan da sel sularının altında kaldı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ladik Mahalle Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, "Bugün mahallemizde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve sel nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin. Can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir” ifadelerine yer verildi.

"İhtiyaç halinde her zaman yanlarındayız”

Muhtarlık açıklamasında ayrıca, yaşanan olumsuzluklardan etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmayacağı vurgulanarak, "Yaşanan olumsuzluklardan etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun. İhtiyaç halinde her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Allah beterinden korusun” denildi.

(Berna Ata)