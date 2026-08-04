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KONYA Haberleri

Konya’da korkutan ihbar! Daire tahliye edildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da korkutan ihbar! Daire tahliye edildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda yapılan böcek ilaçlamasının ardından oluşan koku paniğe neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde ilaçlama yapılan dairede hidrojen siyanür (HCN) gazı tespit etti. Alınan tedbirlerin ardından yapılan son ölçümlerde gaz seviyesinin sıfırlandığı ve herhangi bir olumsuzluğun kalmadığı açıklandı.

KOKU İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Konya AFAD ekipleri, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki apartmana yönlendirildi. Böcek ilaçlaması yapılan daireden yayılan koku nedeniyle olay yerine ulaşan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibi, apartmanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

SADECE İLAÇLAMA YAPILAN DAİREDE HCN GAZI TESPİT EDİLDİ

AFAD'ın yaptığı ölçümlerde apartmanın diğer daireleri ile ortak kullanım alanlarında herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanmadı. Ancak ilaçlama yapılan dairede hidrojen siyanür (HCN) gazı tespit edildi. Bunun üzerine daire tahliye edilirken, gazın dağılması amacıyla kapı ve pencereler açık bırakılarak havalandırma çalışması yapıldı.

SON ÖLÇÜMLERDE GAZ SEVİYESİ SIFIRLANDI

AFAD ekiplerinin 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kontrol ölçümlerinde hidrojen siyanür gazı seviyesi 0 ppm olarak ölçüldü. Yapılan son değerlendirmede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtilirken, olayın tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

(Meltem Aslan)

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