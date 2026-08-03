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KONYA Haberleri

Konya’da uzun yıllar görev yapan emekli polis memuru hayatını kaybetti

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da uzun yıllar görev yapan emekli polis memuru hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde uzun yıllar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan emekli polis memuru Mustafa Zafer Güler, hayatını kaybetti. Güler'in vefatı, ailesi, yakınları ve emniyet camiasını derin üzüntüye boğdu.

Ilgın Emniyet teşkilatını yasa boğdu

Meslek hayatının önemli bir bölümünü Konya'nın Ilgın ilçesinde geçiren emekli polis memuru Mustafa Zafer Güler'in vefat haberi, ilçede büyük üzüntüyle karşılandı. Görev yaptığı yıllar boyunca meslektaşları ve vatandaşlar tarafından sevilen Güler, geride saygın bir meslek yaşamı bıraktı.

Eğitim camiasının da yakından tanıdığı bir isimdi

Merhum Mustafa Zafer Güler, Ilgın Atatürk İlkokulu'nun önceki dönem öğretmenlerinden Sadiye Güler'in eşi olması nedeniyle eğitim camiası tarafından da yakından tanınıyordu. Acı haber, emniyet teşkilatının yanı sıra eğitim camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Cenazesi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde defnedildi

Mustafa Zafer Güler'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhum, sevenlerinin gözyaşları arasında Çay ilçesinde toprağa verildi.

Sevenleri son görevini yerine getirdi

Cenaze törenine aile fertleri, yakınları, dostları ve meslektaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, merhum için dualar edildi.

(Berna Ata)

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