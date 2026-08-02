Konya Altınapa Barajı’nda hayatını kaybeden hastane personeli toprağa verildi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Altınapa Barajı’nda hafta sonu balık tutarken yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybeden Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi personeli Barış Aslan, Ilgın’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Hafta sonu ailesiyle birlikte Altınapa Barajı'na balık tutmaya giden 38 yaşındaki Barış Aslan, olta yemini açığa taşımak için kullandığı uzaktan kumandalı yem taşıma teknesinin kıyıya yakın otluk alana takılması üzerine tekneyi kurtarmak amacıyla suya girdi.
İddiaya göre zemindeki balçığa saplanan ve ayaklarına olta misinası dolanan Aslan, sudan çıkamayarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acı Kaybı
Hayatını kaybeden Barış Aslan'ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi'nde görev yaptığı öğrenildi. Acı haber, ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşlarını ve sağlık camiasını da yasa boğdu.
Ilgın'da Toprağa Verildi
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Barış Aslan için Ilgın'da cenaze töreni düzenlendi. Aslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılırken, büyük üzüntü yaşandı.
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