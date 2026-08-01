Konya’da feci olay! Oyuncak tekneyi kurtarmak isterken canından oldu
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Altınapa barajında ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 38 yaşındaki Barış Aslan, uzaktan kumandalı yem taşıma teknesini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan Altınapa Barajı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Barış Aslan, eşi ve üç çocuğuyla birlikte baraj kenarında balık tuttuğu sırada, olta yemini açığa taşımak için kullandığı uzaktan kumandalı yem taşıma teknesi kıyıya yakın bölümdeki otluk alana takıldı. Tekneyi bulunduğu yerden çıkarmak isteyen Aslan, suya girdi. Bu sırada zemindeki balçığa saplandığı ve olta misinasının da ayaklarına dolandığı değerlendirilen Aslan, tüm çabalarına rağmen sudan çıkamayarak gözden kayboldu.
Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler tarafından barajda arama çalışması başlatıldı. Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Barış Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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