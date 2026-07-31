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KONYA Haberleri

Konya’ya kavurucu sıcaklar geliyor! İlçe ilçe 5 günlük tahmin

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Konya’ya kavurucu sıcaklar geliyor! İlçe ilçe 5 günlük tahmin

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre Konya genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede hava az bulutlu ve parçalı bulutlu geçerken, hafta başında termometreler 34-35 dereceyi gösterecek. Özellikle Ereğli, Tuzlukçu, Halkapınar, Meram ve Çumra gibi ilçelerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

SICAKLIKLAR HAFTA BAŞINDA ZİRVE YAPACAK

Tahminlere göre Konya merkezde cumartesi günü 30 derece olan en yüksek sıcaklık, pazartesi gününden itibaren 34 dereceye yükselecek. Meram, Selçuklu ve Karatay'da da benzer şekilde sıcaklıkların 33-34 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Ereğli'nde salı günü için "sıcak" uyarısı yer alırken, ilçede en yüksek sıcaklığın 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Halkapınar, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Cihanbeyli, Çumra ve Emirgazi'nde de 34 dereceye varan sıcaklıklar görülecek.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR, GÖKYÜZÜ AZ BULUTLU

5 günlük tahmin boyunca Konya'nın tüm ilçelerinde yağış beklenmiyor. Havanın genel olarak az bulutlu, bazı günlerde ise parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Derebucak ve Doğanhisar gibi batı ilçelerinde sıcaklıklar 27 ila 33 derece arasında değişirken, yüksek kesimlerde gece sıcaklıklarının 10-16 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARI

Uzmanlar, özellikle pazartesi ve salı günleri etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalmamalarını öneriyor. Yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması istenirken, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli, hafif kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Konya genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, sıcak hava etkisini hafta boyunca sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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