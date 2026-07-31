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KONYA Haberleri

Eski Konya Valisi’nin acı günü! En yakınını kaybetti

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Eski Konya Valisi’nin acı günü! En yakınını kaybetti
Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın 96 yaşındaki annesi Nafiye Özkan, Muş’ta hayatını kaybetti. Memleketi Varto ilçesine bağlı Buzlugöze Köyü’nde toprağa verilen Nafiye Özkan için yarın Muş Merkez Çağlayan Camii’nde taziyelerin kabul edileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının 19.09.2024 tarihli Valiler Kararnamesiyle Konya Valiliği görevini yürütürken Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan'ın annesi Nafiye Özkan, 96 yaşında Muş'taki evinde hayatını kaybetti.

Merhume Nafiye Özkan, memleketi Muş'un Varto ilçesine bağlı Buzlugöze Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Vali Vahdettin Özkan ve ailesinin taziyeleri yarın (1 Ağustos) Muş Merkez Çağlayan Camii'nde kabul edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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