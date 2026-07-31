Konya’da başörtülü kadına hakaret ve saldırı!

Konya’da bebek arabasıyla yürüyen başörtülü kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli, “Kadına Karşı Kasten Yaralama“ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde Konya'da bebek arabasıyla sokakta yürüyen A.A.'YA, Refika B.Y. 'nin bebeği işaret ederek, "Daha fazla üremeyin... Başındaki ile daha fazla üremeyin" ile "Yobazsınız, siz, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar" şeklinde sözler söylediği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kadın tutuklandı

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Hakaret" ve "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheliyi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ile "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA