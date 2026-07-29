MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
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MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı’nın ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yakınlarının Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan dünden beri haber alamadığı öğrenildi.
İhbar sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'de hazırladığı lezzet odaklı tabaklar ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken, evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, yarışmadaki başarılı performansıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
Tokat doğumlu olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfaklarında görev yaptı. Daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşerek bir sörf otelinde baş şef olarak çalıştı.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanmasının ardından İstanbul'a dönen Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu.
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