Üç şehirde yangınlar büyüdü! Alevlere karşı seferberlik

Muğla’nın Seydikemer, Antalya’nın Kumluca, Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydikemer’deki yangında bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Fethiye-Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı.

MUĞLA

Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

İlk yangın haberi Muğla'dan geldi. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına; 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

BAZI EVLER YANDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği belirtiliyor.

Yangınla ilgili son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, yaklaşık 10 evin alevlerden etkilendiğini ancak can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yangının yaklaşık bin hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Ak, "Bu alanda etkili olan yangının etrafı çevrilmeye çalışılıyor. Yangın yerinin yüksekte ve sapa olması çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor." dedi.

Merih Ak, etkili olan rüzgar ve düşük nemin yangının hızlı şekilde yayılmasına yol açtığını da belirtti.

VALİ AKBIYIK: 121 EV VE 202 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık; kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Akbıyık, "Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir.” diye konuştu.

HASTANE BOŞALTILDI

Valilikten yapılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların çevre hastanelere nakillerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.” dedi.

ANTALYA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Tedbir amacıyla evler tahliye edilirken, bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Yangında tahliye edilen evlerden bazıları yandı.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda da öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

"ALTINOLUK'TA 210 EV TAHLİYE EDİLDİ"

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, yangının saat 14.00 sıralarında başladığını belirterek "Yangın rüzgarın da etkisiyle devam ediyor. Rüzgarın hızının 50 kilometreye ulaşması ekiplerin işini güçleştiriyor. Yerleşim yerlerinin bazı noktalarda tehdit altında olduğunu ifade edebiliriz.” dedi.

Yangına 6 uçak ve 5 helikopterin havadan müdahale ettiğini belirten Altıkardeş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştüğünü ve Altınoluk'ta 210 evin tahliye edildiğini söylediğini anlattı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA