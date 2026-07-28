Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 103 bin 965 TL ceza
Adana’da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu bırakarak camdan dışarı çıkıp arkadaşlarıyla dans eden 19 yaşındaki sürücüye toplam 103 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. Psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilen sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili de trafikten men edildi.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin sürücüsü direksiyonu bırakarak araç camından dışarı çıktı. Ardından araçtaki arkadaşlarıyla dans eden sürücü, o anları cep telefonuyla kaydettirip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede sürücünün Recai Selim Ş. (19) olduğu, 33 LD 970 plakalı otomobili kullandığı tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü hakkında, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, cam filmi bulundurmak, emniyet kemeri takmamak ve araçta mevzuata aykırı yazı bulundurmak suçlarından toplam 103 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sürücünün psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilerek sürücü belgesine el konuldu. 33 LD 970 plakalı otomobil ise trafikten men edildi.
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