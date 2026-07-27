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Sudan Dışişleri Bakanı Salem Türkiye’ye geliyor

Sudan Dışişleri Bakanı Salem Türkiye’ye geliyor
Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile ikili görüşmede bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sudanlı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması ve Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesinin ve mevcut iş birliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi, Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarına devam ettiğini, diğer yandan Türk firmalarının Sudan'ın imarına kayda değer katkılar sağlayabileceğini ifade etmesi, Afrika Boynuzu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Ziyaret sırasında ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın imzalanması planlanıyor.

Türkiye-Sudan İlişkileri

Türkiye ve Sudan arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında tesis edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” ihdas edildi.

İki ülke arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzeyli ziyaretler, iş birliğinin her alanda arttırılmasına yönelik ortak iradeyi teyit etmektedir. Bu kapsamda, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan 2025 yılının Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş; ayrıca bu yıl Haziran ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Türkiye'de görüşmüştür. Sudan Başbakanı Kamil İdris de bu yıl Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Sudan Başbakanı İdris'in Türkiye'yi ziyareti sırasında Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 16. Dönem Toplantısı icra edilmiştir. Sudan Dışişleri Bakanı Salem de 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti.

Sudan'da devam eden çatışmalara ve bölgesel sınamalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 390 milyon ABD Doları civarında gerçekleşti.

Türkiye, 2024 yılı yazından bu yana Sudan'a 12 bin ton civarında yardım malzemesi ve 30 bin çadır taşıyan 8 gemi gönderdi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, kolera salgınıyla mücadele çabaları kapsamında 2025 yılı Temmuz ayında 64 ton tıbbi malzemeyi Sudan'a ulaştırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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