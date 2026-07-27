1926 yılında alınan kararla Konya’nın ilçesi oldu! 100. yılını kutluyor

Konya'nın Hadim ilçesi, ilçe statüsü kazanmasının 100. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Osmanlı döneminde önemli ilim merkezlerinden biri olarak gösterilen Hadim, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan idari düzenlemelerle önce o dönem Konya'nın ilçesi olan Karaman'a bağlı bucak statüsünde yer aldı. 30 Mayıs 1926 tarihinde çıkarılan düzenlemeyle ilçe statüsü kazanan Hadim, bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutluyor.
100. yıl kutlamalarında dolu dolu program
Hadim Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Program saat 14.00'te açılış konuşmalarıyla başlayacak. Gün boyunca kiraz yarışması, Bozkır Kaşık Ekibi gösterisi, çocuk yarışmaları ve Mehteran Takımı'nın sahne alacağı etkinliklerde vatandaşlar çeşitli gösterilerle buluşacak.
Ünlü isimler Hadim'de sahne alacak
Akşam saatlerinde ise müzik şöleni yaşanacak. Etkinlik kapsamında Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın ve Uğur Işılak konser verecek.
Başkan Çetiner'den davet
Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner de yayımladığı davet mesajında, kuruluşun 100. yılı ile Kiraz Şenliği etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.
(Bekir Turan)