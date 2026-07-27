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KONYA Haberleri

Konya’daki bir restoranda silah sesleri yükseldi! 1 yaralı

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’daki bir restoranda silah sesleri yükseldi! 1 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. 

1 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 10.40 Mevlana Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar kullanıldı.

Silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ateş açtığı öne sürülen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Bekir Turan)

 

 

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