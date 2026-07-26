Konya Barosu’nun acı günü: Avukat Mustafa Çalışkan hayatını kaybetti

Konya Baro Başkanlığı, meslektaşlarından Avukat Mustafa Çalışkan'ın vefat ettiğini duyurdu. Baro tarafından yayımlanan taziye mesajında, merhum avukat için rahmet dilenirken ailesine ve tüm hukuk camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.
Yapılan paylaşımda, "Meslektaşımız Av. Mustafa Çalışkan'ı ebediyete uğurladık. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Konya Baro Başkanlığı'nın paylaşımı, hukuk camiasında üzüntüyle karşılanırken, Avukat Mustafa Çalışkan'ın vefatı nedeniyle sevenleri ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı.
(Bekir Turan)