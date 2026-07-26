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KONYA Haberleri

Konya’da buz gibi gece! İlçeler tek tek sıralandı

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da buz gibi gece! İlçeler tek tek sıralandı

Konya'da temmuz ayının ortasında yaşanan sıra dışı serin hava, gece sıcaklıklarını birçok noktada tek haneli değerlere kadar düşürdü. Meteorolojik ölçümlere göre Derbent/Aladağ'da sıcaklık 6,8 dereceye kadar gerilerken, Meram/Güneydere Köyü 8,2, Karatay/Göçü Köyü Bozdağ 8,4 ve Bozkır/Sorkun Yaylası ile Meram/İnlice Beldesi 8,8 derece olarak kaydedildi. Kent merkezine yakın Konya Kent Ormanı'nda ise termometreler 9,1 dereceyi gösterdi.

İSTASYON OLMAYAN BÖLGELERDE DE TEK HANELİ SICAKLIKLAR GÖRÜLDÜ

Yetkililer, meteoroloji istasyonu bulunmayan birçok bölgede de benzer şekilde tek haneli sıcaklıkların görüldüğünü belirtiyor. Özellikle yüksek kesimlerde hissedilen serinlik, yaz mevsiminden çok ilkbahar gecelerini anımsattı. Derbent, Seydişehir Alacabel, Taşkent, Doğanhisar ve Bozkır Sarıoğlan gibi noktalarda sıcaklıklar 9 ila 10 derece arasında ölçüldü.

SERİN GECELER AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tahminlere göre önümüzdeki günlerde gece sıcaklıkları 1-2 derece yükseliş gösterecek. Ancak buna rağmen gecelerin mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabahın erken saatleri ve gece dışarıda bulunacak vatandaşların serin havaya karşı tedbirli olmalarını önerirken, temmuz ayında yaşanan bu hava koşullarının adeta bir mart gecesini andırdığına dikkat çekiyor.

(Ali Asım Erdem)

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