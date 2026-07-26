Konya’da şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle gitti! Gerçek çok başka çıktı

​Konya’da rahim kanseri tanısı konulan 96 yaşındaki Saniye Yavuz, farklı branşlardan uzmanların değerlendirmesinin ardından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yavuz'a, yaklaşık bir ay önce karın ve kasık bölgesindeki şiddetli ağrı, geceleri ağrıdan uyuyamama ve vajinal lekelenme şikayetleriyle başvurduğu Konya Şehir Hastanesi'nde, rahim kanseri tanısı konuldu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Şahin tarafından ameliyat süreci hakkında Yavuz ve ailesi detaylı şekilde bilgilendirildi.

Farklı branşlardan uzmanların değerlendirmesinin ardından ameliyata alınan Yavuz, kapalı yöntemle gerçekleştirilen 2,5 saatlik operasyonun ardından şikayetlerinden kurtuldu.

"Bu çalışma, vaka bazlı bir olgu olarak literatüre sunulabilir"

Hastanın sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklama yapan Uzman Dr. Şahin, teşhisin ardından standart tedavinin cerrahi olduğunu, ancak hastanın 96 yaşında olması nedeniyle sürecin çok yönlü değerlendirildiğini söyledi.

Şahin, anestezi, kardiyoloji ve dahiliye başta olmak üzere ilgili tüm branşlardan uzmanların hastaya ilişkin ayrıntılı inceleme yaptığını belirterek, "Hastamızın ve yakınlarının bize olan katkısı ve güveni önümüzü açtı diyebilirim." dedi.

Ekibiyle operasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu çalışma, vaka bazlı bir olgu olarak literatüre sunulabilir. Gerçekten de değerli bir vakadır. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılması bize önemli avantaj sağladı. Saniye Yavuz birkaç gün sonra hemen kendini toparladı ve iyileşme süreci istediğimiz şekilde ilerledi. Genel durumu da iyiydi. Yaş burada bizim için tek bir kriter değil. Bu hasta gruplarını iyi değerlendirmek gerekiyor. 96 yaş bizim için önemli bir yaş. Yaş bizim için tek başına kanser cerrahisini iptal etmek için bir neden değil. Yaşlı hastalarımız 'Ben çok yaşlandım, bu ameliyatı kaldıramam' gibi bir düşünceyle ameliyat ya da tedavilerini ertelemesinler."

"Yapılan cerrahi öncesinde ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gözlemlemedik"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sevcan Sarıkaya da 96 yaşındaki bir hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hastanın çok kısa sürede iyileştiğini anlatan Sarıkaya, "Hastamız 96 yaşında olmasına rağmen yapılan cerrahi öncesinde ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gözlemlemedik. İleri yaş cerrahi tedaviden kaçınmak için tek başına bir neden değildir. Doğru hasta seçimi, deneyimli bir cerrah, uygun bir anestezi ekibi ve yoğun bakım desteğiyle ameliyat mümkün." diye konuştu.

Yavuz'un torunu Hayrunnisa Yavuz da çok mutlu olduklarını belirterek, "Mustafa hocam sağ olsun bize umut verdi. Ağrıları kesildi, kanaması kesildi, geceleri rahat uyuyabiliyor. Çok mutluyuz. Hızlı toparladı. Kendi kendine yürüyebiliyor. Her şey çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Saniye Yavuz ise ağrılarının geçtiğini aktararak doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA