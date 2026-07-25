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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;
Reklam

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ATİYE BAŞAK
 

SELÇUKLU
24-04-2019

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MİRZA CUBE
 

ÖZALP
01-01-1954

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE ÖZKÜRKÇÜLER
 

KONYA
19-06-1942

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEVLÜT CİRİT
 

AKSARAY
02-05-1952

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

GÜLCAN KAYA
 

WORMS/ALMANYA
08-07-1977

BEDİR MEZARLIĞI

EMİNE ÖZKAN
 

HADİM
23-05-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA SUCU
 

İMEN
18-10-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ MINGIR
 

KONYA
01-03-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜŞERREF GİDİŞ
 

KONYA
03-09-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET MERAM
 

KONYA
24-09-1969

ÜÇLER MEZARLIĞI

SERVET ÇALIŞKAN
 

YERKÖY
05-04-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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