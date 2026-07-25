Konya’da tarihe açılan kapı! Geçmiş yeniden demleniyor!

Bazı mekanlar; şehrin hafızasını, insanların anılarını ve yıllara yayılan dostluklarını içinde taşır. Meram’ın kalbinde yeniden hayat bulan Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi de tam olarak böyle bir yer. Bir bardak çayın etrafında kurulan sohbetleri, çocukluk anılarını ve eski Meram akşamlarını bugüne taşıyan çay bahçesi, geçmiş ile bugünü aynı masada buluşturuyor.

Meram Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden düzenlenen Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, sadece fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda Meram kültürünün yaşatılmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Mekânın dokusu korunurken kullanılan masa ve sandalyelerden ikram kültürüne kadar pek çok ayrıntı, ziyaretçilere eski Meram günlerini yeniden yaşatacak şekilde tasarlandı. Burada çayını yudumlayan misafirler; oralet, mısır, çekirdek ve Meram gazozu eşliğinde yıllar öncesinin sıcaklığını yeniden hissediyor.

Tarihin, yeşilin ve içten sohbetlerin buluşma noktası; Tarihi Aile Çay Bahçesi

Çocukluk hatıralarını burada yaşayan pek çok Meramlı için bu mekân, yıllar sonra yeniden aynı heyecanı yaşatan bir buluşma noktası olurken, genç kuşaklara da Meram'ın köklü geçmişini tanıma fırsatı sunuyor. Bugün Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi'nde demlenen yalnızca çay değil; dostluklar, hatıralar ve Meram'ın yıllardır süregelen yaşam kültürü de yeniden hayat buluyor. Tarihin, yeşilin ve samimi sohbetlerin iç içe geçtiği bu özel mekân, ziyaretçilerine sadece keyifli bir mola değil, geçmişe uzanan unutulmaz bir yolculuk vadediyor.

Çay bahçesinin en güzel manzarası; yüzyıllara meydan okuyan ‘Meram Köprüsü'

Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi'ni özel kılan en önemli unsur ise bulunduğu eşsiz konum. Hemen yanı başındaki tarihi Meram Köprüsü, yüzyıllardır bölgenin simgesi olarak ziyaretçileri karşılıyor. Eser 13.-14. yüzyıla Anadolu Selçukluları döneminden kalma ve şehrin simge yapılarından biridir. Kesme taşlardan yapılmış ve yuvarlak kemerli beş gözden yapılmış köprüde suyun akış yönüne sel yaranlar yerleştirilmiştir. Tabliyesi yine aynı taşlardan inşa edilmiştir. Oldukça iyi durumdaki köprü halen kullanılmakta olup yalnızca yaya trafiğine açıktır.

Çay bahçesi, her ayrıntısıyla misafirlerini büyülüyor

Çay bahçesinin hemen üstünde yer alan Tavusbaba Türbesi ise bölgenin manevi atmosferini güçlendiren önemli değerlerden biri. Türbenin çevresini saran huzurlu ortam ve ziyaretçilerin uğrak noktası olması, çay bahçesine ayrı bir anlam katıyor. Birkaç adım ötesinde yükselen Aydınçavuş Tepesi ise yemyeşil dokusu, serin havası ve Meram'a hâkim manzarasıyla bu tarihi atmosferi doğanın eşsiz güzelliğiyle tamamlıyor.

Şehrin en güzel nostalji durağı

Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, Meram Belediyesi'nin oluşturduğu turizm ve gezi destinasyonunun da önemli duraklarından biri olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Meram Bağı'ndan başlayıp Meram Millet Bahçesi'ne uzanan güzergâhın merkezinde yer alan çay bahçesi, hem Konyalıların hem de şehir dışından gelen misafirlerin soluklandığı, fotoğraf çektiği ve Meram'ın ruhunu hissettiği özel bir buluşma noktası hâline geliyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da ifade ettiği gibi, bu çalışma yalnızca bir çay bahçesinin yeniden hizmete girmesi değil; Meram'ın kültürünü, geleneklerini ve ortak hafızasını geleceğe taşımak anlamı taşıyor.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu