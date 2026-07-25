Konya’da asker eğlencesi! Askere böyle uğurladılar

Konya'nın Çumra ilçesinde vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek bir genç için düzenlenen asker eğlencesi, renkli görüntülere sahne oldu.
İçeriçumra'da gelenek yaşatıldı
Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi'nde askere gidecek genç için eğlence programı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Kadın kıyafetleri giyip oyun havası oynadılar
Asker eğlencesinin en dikkat çeken anları ise bir grup gencin kadın kıyafetleri giyerek oyun havaları eşliğinde sergilediği gösteri oldu. Eğlenceli anlar hem katılımcıları güldürdü hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.
(Bekir Turan)