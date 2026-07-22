MHP Konya Milletvekili Kalaycı’dan emekli maaşı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifi üzerine yaptığı konuşmada ekonomi, emekli aylıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalaycı, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltileceğini belirtirken, yalnızca en düşük aylığın artırılmasının emekliler arasındaki maaş eşitsizliğini çözmeyeceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında partisinin görüşlerini açıkladı.

Teklifin 22 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içerdiğini belirten Kalaycı, düzenlemelerin nükleer enerji yatırımlarından sosyal güvenliğe, istihdam desteklerinden kamu personel sistemine kadar birçok alanı kapsadığını söyledi.

Nükleer enerji yatırımlarına kapsamlı teşvik

Kalaycı, kanun teklifiyle nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik yeni vergi teşviklerinin getirildiğini belirtti.

Nükleer enerji yatırımları kapsamında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna tutulacağını, 31 Aralık 2045'e kadar KDV iadesi uygulanacağını ve makine ile teçhizat teslimlerinin KDV'den muaf olacağını ifade eden Kalaycı, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yaklaşık 5 bin megavatlık kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Kalaycı, santralin ilk ünitesinden 2026 yılı sonuna kadar elektrik üretilmesinin, diğer ünitelerin ise 2028 yılı sonuna kadar devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Santralin tamamen faaliyete geçmesiyle yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesinin beklendiğini belirten Kalaycı, ayrıca toplam 10 bin megavat kapasiteli iki yeni büyük ölçekli nükleer santral ile 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör yatırımları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kalaycı, MHP'nin hedefinin Türkiye'yi nükleer enerji alanında yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji ve bilgi üreten ülkeler arasına taşımak olduğunu vurguladı.

Kamu personel sistemine liyakat vurgusu

Kanun teklifinde Devlet Memurları Kanunu'na ilişkin düzenlemelerin de bulunduğunu aktaran Kalaycı, daire başkanı ve dengi yönetici kadroları için aranan hizmet süresinin yeniden 10 yıla çıkarılacağını söyledi.

PTT personeline ilişkin düzenlemeleri de değerlendiren Kalaycı, personelin iş güvencesi ve özlük haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Kalaycı, MHP olarak kamuda ehliyet ve liyakati esas alan, statü ve istihdam karmaşasını ortadan kaldıran ve ücret adaletini sağlayan yeni bir kamu personel sisteminin oluşturulmasını gerekli gördüklerini ifade etti.

Özel okul öğretmenleri için özlük hakkı çağrısı

Özel öğretim kurumlarına yönelik cezai yaptırımlarda Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda değişiklik yapılacağını belirten Kalaycı, özel öğretim kurumlarında görev yapan yaklaşık 200 bin öğretmenin özlük hakları ve çalışma şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

İmalat ve turizm sektörüne istihdam desteği

Bölgedeki savaş ve gerilimlerin başta enerji sektörü olmak üzere küresel ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Kalaycı, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması amacıyla yeni tedbirlerin devreye alınacağını söyledi.

Kanun teklifiyle imalat sektöründe sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere verilen kişi başı aylık 3 bin 500 liralık desteğin 2027 ve 2028 yıllarında da devam etmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerine de Mayıs-Aralık döneminde istihdam edilen kişi başına aylık 3 bin 500 lira destek verilmesinin düzenlendiğini ifade etti.

"Türkiye ekonomisi gücünü koruyor”

Türkiye ekonomisinin zorlu koşullara rağmen dayanıklılığını sürdürdüğünü savunan Kalaycı, Mayıs ayında istihdamın 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının yüzde 8,2, genç işsizlik oranının ise yüzde 14,8 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Sanayi üretiminin yılın ilk beş ayında yüzde 1 büyüdüğünü, ihracatın ilk altı ayda yüzde 3,6 arttığını belirten Kalaycı, yılın ilk altı ayında 57 bin 62 yeni şirket kurulurken 13 bin 484 şirketin kapandığını aktardı.

Kalaycı, bütçe açığının milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 5,1, 2024 yılında yüzde 4,7 olduğunu, 2025 yılında ise yüzde 2,9'a gerileyerek Maastricht kriteri olan yüzde 3 seviyesinin altına indiğini ifade etti.

En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseliyor

Kanun teklifinin emeklilere yönelik düzenlemelerini de değerlendiren Kalaycı, en düşük emekli aylığının yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanmasının beklendiğini belirten Kalaycı, emekli maaşları arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Uzun yıllar prim ödeyen vatandaşlarla daha kısa süre prim ödeyenlerin aylıklarının birbirine çok yaklaştığını ifade eden Kalaycı, şunları söyledi:"Otuz, kırk yıl prim ödeyen ile on yıl prim ödeyenler neredeyse aynı maaşı alır hâle gelmiştir. Prim-maaş dengesinin bozulduğu, emekli aylıkları arasında ciddi eşitsizlikler oluştuğu görülmektedir. Sadece en düşük emekli aylığının artırılması bu eşitsizliği gidermemekte, aksine daha da artırmaktadır.”

MHP'nin prim-maaş dengesinin yeniden sağlanması, emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve tüm emeklilerin aylıklarının iyileştirilmesi görüşünde olduğunu vurgulayan Kalaycı, bütçe imkânlarının artmasıyla başta emekliler ve çalışanlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hak ettiği payı alacağına inandıklarını söyledi.

Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın hedefinin vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşamla birlikte ekonomik refaha ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, MHP Grubu olarak kanun teklifine "kabul” oyu vereceklerini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi