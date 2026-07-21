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Kahramanmaraş’taki okul saldırısı! Saldırganın babası ve annesine istenen ceza belli oldu

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısı! Saldırganın babası ve annesine istenen ceza belli oldu
Kahramanmaraş’ta dokuz öğrenci ile bir öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.

SALDIRGANIN BABA VE ANNESİNE DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianamede baba Uğur Mersinli'nin olası kasıtla öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten cezalandırılması istendi.

Anne Peyman Pınar Mersinli'ye ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltildi.

İki ismin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Okuldaki kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin eski bir emniyet personeli olduğu ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan babanın oğluna atış talimleri yaptırdığı belirlenmiş, olayda kullanılan silahların da baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Baba Mersinli bu iddiayı ifadesinde kabul etmiş, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." ifadelerini kullanmıştı.

ANNESİ DE TUTUKLU

Okul saldırısına ilişkin soruşturmada anne Peyman Pınar Mersinli'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, olayın failinin sağlık durumuna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilgili sağlık kuruluşlarından temin edildiği belirtilmişti.

Yapılan incelemelerde, iki farklı kurumda görevli psikologların olaydan önce failin çocuk psikiyatrisi desteğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği, ancak anne Pınar Peyman Mersinli'nin bu önerileri dikkate almadığı ifade edilmişti.

DOKUZ ÖĞRENCİ İLE BİR ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ

Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşanmıştı.

İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı.

Saldırı sonucu dokuz öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirdi

Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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