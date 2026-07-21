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Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye’de çekirge istilası yok

Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye’de çekirge istilası yok
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan inceleme ve takipler sonucunda Marmara Bölgesi’nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilemediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde 'çekirge istilası' yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine söz konusu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir.

Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.

İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir.

Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir.

Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir.

Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bakanlığımız, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

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