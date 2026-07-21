Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü
Aksaray’da 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairenin penceresini silmeye çalışan adam, demir korkulukların kırılması sonucu aşağıya düşerek yaralandı.
Olay, Tacin Mahallesi 98. Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci kattaki dairesine temizlik için gelen temizlik firma görevlisi Ş.Ö. (46), pencereyi sildiği sırada dengesini sağlamak için tutunduğu demir korkulukların kırılması sonucu aşağıya düştü.
Yaralının yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ş.Ö., daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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