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KONYA Haberleri

Konya yolunda otomobil vince arkadan çarptı! 3 yaralı

Konya yolunda otomobil vince arkadan çarptı! 3 yaralı
Aksaray’da otomobilin vince arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Eşmekaya beldesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kavşakta trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Ali M. yönetimindeki 68 AEC 217 plakalı vince, Nurettin E. idaresindeki 06 DHU 605 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dibi Altun Y., Ömer G. ve Nurettin E. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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