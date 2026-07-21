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İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir inşaatın iskelesinden beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'nde bulunan 4 katlı inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Öztürk, çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi neticesinde iskeleden beton zemine düştü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgeyi şeritle güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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