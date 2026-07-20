Ankaralı aile Konya’da etliekmek yedi! Hesabı görünce şoke oldular

Tatil dönüşünde Konya’ya uğrayan bir ailenin etliekmek deneyimi sosyal medyada gündem oldu. Bir restoranda yedikleri yemeğin ardından ödedikleri hesabı paylaşan aile, Konya’daki fiyatları Ankara ile kıyaslayarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Videoda konuşan aile, restorana girdikten sonra menüyü incelediklerini ve bir etliekmeğin 170 TL olduğunu görünce şaşırdıklarını ifade etti. Yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaki bir etliekmeğin tek kişi için yeterli olduğunu belirten aile, fiyatı oldukça uygun bulduklarını dile getirdi.

Dört pide, üç ayran ve bir suya 700 TL ödediler

Ailenin aktardığına göre siparişlerinde üç etliekmek, bir küflü pide, üç ayran ve bir su yer aldı. İkram olarak gelen meze ve salataların da bulunduğu masanın toplam hesabı ise 700 TL tuttu.

Paylaşımda, bu fiyatın Ankara'daki benzer işletmelerle kıyaslandığında oldukça uygun olduğu savunuldu.

"Ankara'da aynı paraya çok daha az ürün alınabiliyor"

Konya'daki fiyatlardan memnun kaldığını dile getiren aile, Ankara'da 700 TL karşılığında bazı işletmelerde yalnızca bir kıymalı pide ya da sınırlı sayıda lahmacun yenilebildiğini öne sürdü.

Ankara esnafının misafirperverliğini öven aile, fiyatlandırma konusunda ise daha adil bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

"Asgari ücret her yerde aynı"

Videoda, Türkiye genelinde asgari ücretin aynı olduğuna dikkat çekilerek şehirler arasındaki kira farklarının bu ölçüde yüksek fiyat farklılıklarını açıklamak için yeterli olmadığı savunuldu.

Aile, maliyetlerin makul seviyelerde değişebileceğini ancak bunun ürün fiyatlarına yüzlerce liralık fark olarak yansıtılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

"Esnaftan ahlaklı fiyatlandırma bekliyoruz"

Paylaşımın sonunda ise fiyat politikalarına ilişkin eleştiriler yer aldı. Aile, işletmelerin fiyat belirlerken daha adil davranması gerektiğini belirterek, yüksek fiyat uygulamalarının kul hakkı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada çok sayıda yorum alan video, özellikle Konya ve Ankara'daki yeme-içme fiyatları arasındaki farkın yeniden tartışılmasına neden oldu.

Konya'nın reklamı bundan güzel yapılamazdı

Bazı restoranlar etliekmeğin daha yüksek fiyattan satsa da birçok esnaf tarife fiyatının altında satış yaparak sürümden kazanma stratejisi uyguluyor. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat müşterilere olumlu yansıyor.

Özellikle şehir dışından gelen misafirlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, Konya mutfağının tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Etliekmek başta olmak üzere kentin yöresel lezzetlerini deneyimleyen ziyaretçiler, fiyat-performans açısından Konya'yı öne çıkarırken, bu paylaşımlar şehrin gastronomi turizmine de olumlu yansıyor.

(Berna Ata)