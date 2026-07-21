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EKONOMİ Haberleri

Altındaki tırmanış frenlendi! Bugün gram altın ne kadar? 21 Temmuz Altın Fiyatları

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Altındaki tırmanış frenlendi! Bugün gram altın ne kadar? 21 Temmuz Altın Fiyatları
Enflasyon ve Fed’in yüzde 55’e çıkan faiz artırımı ihtimali altındaki tırmanışı frenledi. Ons altın 4 bin doları aşarken gram altın gün içinde 6 bin 147 TL’yi gördü.

Altın, ons başına 4 bin doların üzerine çıktı, ancak ABD ve İran arasındaki devam eden çatışma yatırımcıların dikkatini enerji kaynaklı enflasyon risklerine ve yüksek faiz oranları olasılığına çektiği için dokuz ayın en düşük seviyesine yakın kaldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları onuncu gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump İran'ın üç ABD askerinin ölümünden sorumlu tutulacağı konusunda uyardı.

İran destekli Husi militanları da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan ederek Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatı konusunda endişeleri artırdı.

Bu arada İran, arabulucuların birkaç günlük çatışmanın ardından ABD ile gerilimi azaltmayı amaçlayan öneriler sunduğunu söylerken, haberler olası 10 günlük bir ateşkesi işaret ediyordu.

ABD Hazine tahvil getirileri bu hafta keskin bir şekilde yükseldi ve piyasalar artık Eylül ayında Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 51'den yaklaşık yüzde 55'e çıkardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 9 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 999 dolar, en yüksek de 4 bin 51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 46 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 78 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 68 lira, en yüksek de 6 bin 147 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 141 liradan alıcı buluyor.

Gram altın satış fiyatı: 6.139,07 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.059,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.131,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.609,03 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.071,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 99.326,33 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.048,82 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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