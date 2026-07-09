Altında baskı artıyor! 4,5 aydır düşüşte Bugün gram altın ne kadar?

Ortadoğu’daki gerilimler altını baskı altında bırakıyor. Bugün gram altın ne kadar? 9 Temmuz Perşembe altın fiyatlarında son durum, çeyrek ne kadar oldu? 9 Temmuz Perşembe 2026 Altın fiyatları

Altın, Ortadoğu'daki yenilenen çatışmanın bölgeden enerji arzını aksatabileceği ve enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleriyle baskı altında kalarak, art arda ikinci seansında da düşüş yaşadıktan sonra Perşembe günü ons başına 4 bin 100 doların altına geriledi.

ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi tehdit etme yeteneğini kısıtlamak amacıyla İran'a art arda ikinci gün hava saldırıları düzenlediğini doğrularken, İran da bölgedeki ABD askeri üslerine karşı büyük ölçekli bir misilleme operasyonu sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi görüşüne göre ateşkesin sona erdiğini söyledi ve İran'a ek hava saldırıları ve yeni bir abluka uyarısında bulundu.

Bu arada, Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanakları, yetkililer enflasyon konusunda artan endişelerini dile getirirken, yalnızca birkaç politika yapıcının faiz artırımından yana olduğunu gösterdi. Piyasalar, 2026 sonuna kadar en az bir Fed faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 78 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 54 dolar, en yüksek de 4 bin 89 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 59 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 141 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 110 lira, en yüksek de 6 bin 163 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 116 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

6.128,6100

6.129,3180

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.058,78

4.059,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

9.805,7800

10.021,4300

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

39.223,1000

39.963,1500

TAM ALTIN FİYATI

39.884,00

40.153,00

YARIM ALTIN FİYATI

19.530,57

20.023,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

39.183,59

39.924,37

ATA ALTIN FİYATI

40.540,90

41.564,42

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

3.343,48

4.504,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

5.577,41

5.770,48

GREMSE ALTIN FİYATI

99.326,00

100.459,00

Kaynak: Haber Merkezi