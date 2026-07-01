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EKONOMİ Haberleri

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı
2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nereden ve nasıl yatırılabilecek? Ödemeyenler hangi yaptırımlarla karşılaşıyor?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı.

Ödemelerin temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor.

Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca yatırılabiliyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor.

2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi de başladı. Ödemeler için son gün 31 Temmuz. 

Kaynak: Haber Merkezi

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