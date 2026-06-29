TÜBİTAK 170 proje personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli’de kısmi süreli 170 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden kısmi süreli 170 proje personeli alınacak.
Söz konusu araştırmacılar, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.
Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.
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