Konya’da etliekmek ve simit fiyatlarına zam geldi!

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, artan üretim maliyetleri nedeniyle etliekmek ve simit fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.
Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca yaptığı yazılı açıklamayla, artan girdi maliyetleri nedeniyle etliekmek ve simit fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yeni fiyat tarifesinin 1 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren uygulanacağı bildirildi.
Etliekmek ve simite zam!
Yapılan düzenlemeye göre, daha önce 20 TL'den satılan 180 gram etliekmek pide hamurunun fiyatı 25 TL'ye yükseltildi. Kentin simgelerinden biri olan 80 gram Konya simidinin fiyatı ise 15 TL'den 16 TL'ye çıkarıldı.
Maliyet artışları etkili oldu
Başkan Vedat Honca, yazılı açıklamasında fiyat güncellemesinin; un, enerji, işçilik ve diğer üretim girdilerinde yaşanan maliyet artışları doğrultusunda hazırlandığını belirtti.
Yeni tarifenin 1 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilirken, düzenlemenin fırıncı esnafının artan maliyetler karşısında üretimini sürdürebilmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.
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