Konya’da emeklilere kültür dolu gezi! Hatırdan Hatıraya Turları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla 31 ilçedeki emekli vatandaşlar için hazırladığı “Hatırdan Hatıraya Kültür Turları” projesinin ilk gezisi gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Emekli hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz Hatırdan Hatıraya kültür turlarımızın ilki, Seydişehir ve Beyşehir ziyareti ile başladı. Profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediğimiz kültür turlarımızla katılımcılarımız, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma imkânı buluyor. 22 Ağustos’a kadar devam edecek gezilerimizden toplamda 11 bin büyüğümüz faydalanacak. Kıymetli büyüklerimiz için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki emekli vatandaşlar için hazırladığı "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları” projesinin ilk gezisini gerçekleştirdi.

Organizasyonun ilk gezisinde Seydişehir ve Beyşehir'i ziyaret eden şehir merkezinden 430 kişilik emekli grubu, unutulmaz bir gün yaşadı. Katılımcılar, Beyşehir'de tekne turuna katılarak gölün eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, Eşrefoğlu Camii ve Tarihi Bedesten'i gezme fırsatı buldu.

Programın Seydişehir etabında ise Seyyid Harun Veli Camii ile Kuğulu Tabiat Parkı ziyaret edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, emekli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmalarını önemsediklerini belirterek, "Emekli hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz Hatırdan Hatıraya kültür turlarımızın ilki, Seydişehir ve Beyşehir ziyareti ile başladı. Projemizle şehre yıllarca emek vermiş hemşehrilerimize Konya'mızın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız” dedi.

"KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZ İÇİN ÇEŞİTLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konya'nın hafızası olan emekliler için onların hayatlarına dokunacak sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Altay, "31 ilçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın hem yeni yerler görmelerini hem de keyifli vakit geçirerek yeni dostluklar kurmalarını amaçlıyoruz. Profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediğimiz kültür turlarımızla katılımcılarımız, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma imkânı buluyor. 22 Ağustos'a kadar devam edecek gezilerimizden toplamda 11 bin büyüğümüz faydalanacak. Kıymetli büyüklerimiz için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA'NIN HAFIZASI OLAN EMEKLİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Geziye katılan emekli vatandaşlar da ziyaret ettikleri bazı rotalara ilk kez geldiklerini belirterek, dolu dolu bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Keyifli ve verimli bir gün geçirdiklerini dile getiren katılımcılar, kendilerine bu imkânı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, benzer çalışmaların devam etmesini temenni etti.

HATIRDAN HATIRAYA KÜLTÜR TURLARI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" projesi kapsamında Konya'nın 31 ilçesinde yaşayan emekliler, belirlenen kültür rotalarında profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek gezilerle şehrin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Organizasyon kapsamında her rota için günlük 10 otobüs tahsis edilirken, etkinlik sonunda katılımcılara günün anısına çerçeveli hatıra fotoğrafı ile lavanta sabunu hediye ediliyor.

Gezi kapsamında Konya'nın 31 ilçesinde yaşayan emekliler için oluşturulan 5 ayrı rota ise şu şekilde:

Konya Şehir Merkezi: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille.

Beyşehir ve Seydişehir: Beyşehir Tekne Turu, Eşrefoğlu Camii ve Arastası, Seyyid Harun Veli Camii ve Kuğulu Tabiat Parkı.

Akşehir: Nasrettin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Tarihi Kilise, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Akşehir Ulu Camii ve Batı Karargâhı Müzesi.

Çatalhöyük: Taş Bina ve Çatalhöyük ören yeri.

Derebucak: Suluin Mağarası, tarihi evler, Taşlıpınar Köyü, Balatini Mağarası, Cam Teras, Düzçam Mesire Alanı, Derebucak Barajı ve Merkez Parkı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu