Konya’da çocuklara ücretsiz bisiklet fırsatı! Başvuru şartları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel” etkinliği için başvurular başladı. 29 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona, 2017 doğumlu tüm çocuklar katılabilecek.
Her yıl büyük ilgi gören etkinlik kapsamında, 40 gün boyunca sabah namazına düzenli olarak camiye gelen çocuklara bisiklet hediye edilecek. Projeyle çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, cami ortamıyla tanışmaları ve manevi değerlerle buluşmaları hedefleniyor.
Başvurular 6 Temmuz'a kadar sürecek
Etkinliğe katılmak isteyen aileler, camiyegel.konya.bel.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen organizasyon, Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya İl Müftülüğü ve paydaş kurumların iş birliğiyle hayata geçirilecek. Program, yaz tatili boyunca çocukları camilerde buluşturmayı ve düzenli sabah namazı alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.
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