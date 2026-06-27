Konya’nın Darülmülk oluşunun 929. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 929. Yılı etkinlikleri kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 929. Yılı kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenlendi.

Selçuklu Sultanları'nın medfun bulunduğu Alaeddin Camii avlusunda düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya'nın geçmişiyle bugünü, hikmetle irfanı, ilimle sanatı, devlet aklıyla gönül dilini oluşturan bir medeniyetin merkezi olduğunu belirtti.

Koru, Büyükşehir Belediyesi olarak bu aziz şehre hizmet ederken her zaman büyük sorumlulukla hareket etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Şehrin tarihi merkezini ihya ederken ecdattan kalan eserleri yeniden ayağa kaldırdıklarını, Konya'nın kadim kimliğini geleceğe taşırken yalnızca binaları onarmayıp bir milletin hafızasını da diri tuttuklarını vurgulayan Koru, "Bizim görevimiz, Sultan Alaaddin'in, Kılıçarslan'ın, Mevlana'nın ve bu topraklara mührünü vuran nice gönül ve devlet insanının emanetini korumak, bu emaneti çocuklarımıza çok daha güçlü şekilde bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Koru, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın selamını katılımcılara ileterek, elde ettiği başarı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

"KONYA'YI ANLATMAK ZAMANIN ÖTESİNE GEÇMEK DEMEKTİR”

Konya Valisi İbrahim Akın, konuşmasına Konya'yı anlatmanın zamanın ötesine geçmek olduğunu ifade ederek başladı.

İnsanlığın yerleşik hayata, tarıma ve toplumsal yaşama geçtiği Çatalhöyük'te başlayan muhteşem hikayenin, asırlar sonra bir devlet nizamına dönüştüğünü ifade eden Akın, "1097 yılında Selçuklu Devleti'ne başşehir olan Konya, iki asrı aşkın bir süre bilimin, sanatın, mimarinin, ticaretin ve devlet yönetiminin de merkezi olmuştur" dedi.

VALİ AKIN, BAŞKAN ALTAY'I TEBRİK ETTİ

Akın, Selçuklu'nun asil sembolü çift başlı kartalının Konya'nın ruhunu ve ülküsünü temsil ettiğini belirtti.

Bu kutlamaları geçmişten bugünle buluşan bir medeniyet şöleni olarak gördüğünü aktaran Akın, "Konya'mızın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan her başarı, şehrimizin uluslararası alandaki itibarını da güçlendirmektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı tebrik ediyor, bu önemli vazifenin şehrimize, ülkemize ve Dünya Belediyeler Birliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programa, Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfü Özkul, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İsmail Dığrak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şerife Didem Yurdal ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Galip Kavasoğlu katıldı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "Nevbe Merasimi" icra edildi. Program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu