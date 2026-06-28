GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,681 TL
EURO
53,065 TL
STERLİN
61,698 TL
GRAM
6.185 TL
ÇEYREK
10.195 TL
YARIM
20.297 TL
CUMHURİYET
40.489 TL
KONYA Haberleri

Sürücüler dikkat! Karayolları bu kez Konya’yı uyardı

Sürücüler dikkat! Karayolları bu kez Konya’yı uyardı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametinde Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nin güney tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy-Havalimanı kavşakları 3-8. kilometrelerinde Havalimanı Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yomra yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER