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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Haziran 2026 Cumartesi günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYŞE KART
 

SOĞUCAK
01-04-1961

KARAASLAN MEZARLIĞI

AZİZ GÜLER
 

SEÇME
06-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

ŞÜKRAN ÇORUMLU
 

YUNAK
23-03-1992

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH SOYKUT
 

ANKARA
19-10-1951

YAZIR MEZARLIĞI

MOHAMMAD ABDULLAH
 

ALEPPO/SURİYE
02-11-2008

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AŞIR BAY
 

TEKKE
13-04-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUAMMER UĞUR
 

DİNEKSARAY
01-01-1952

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

ALİRIZA AVSEREN
 

ÇUMRA
09-11-1976

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NURAN ÇAĞLAYAN
 

KONYA
15-03-1986

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MOHAMAD ASSANI
 

HALEP
05-12-1976

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞEFİKA YİĞİT
 

HALİMİYE
01-02-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET KURBAN
 

AKVİRAN
31-05-1938

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

 

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