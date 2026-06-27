Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AYŞE KART
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SOĞUCAK
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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AZİZ GÜLER
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SEÇME
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YAZIR MEZARLIĞI
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ŞÜKRAN ÇORUMLU
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YUNAK
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YAZIR MEZARLIĞI
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ABDULLAH SOYKUT
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ANKARA
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YAZIR MEZARLIĞI
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MOHAMMAD ABDULLAH
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ALEPPO/SURİYE
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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AŞIR BAY
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TEKKE
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MUAMMER UĞUR
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DİNEKSARAY
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YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
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ALİRIZA AVSEREN
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ÇUMRA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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NURAN ÇAĞLAYAN
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KONYA
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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MOHAMAD ASSANI
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HALEP
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ŞEFİKA YİĞİT
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HALİMİYE
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MEHMET KURBAN
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AKVİRAN
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI