Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Altay’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UCLG Başkanlığı’na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı telefonla tebrik etti. Başkan Altay, Türkiye’nin yerel yönetim vizyonunu dünyada temsil etmek için çalışacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığı görevine seçilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen UCLG'nin Dünya Konseyi'ndeki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, elde edilen bu önemli başarının ardında büyük bir gayret ve özveri olduğunu vurguladı. Başkan Altay, "Bu görev yalnızca şahsıma değil, temsil ettiğim Konya'mıza, ülkemize ve birlikte yol yürüdüğümüz tüm yerel yönetimler camiasına duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu önemli süreçte desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz, vizyonuyla bizlere her zaman yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine, Dışişleri Bakanlığımız ve misyon temsilcilerimize, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, milletvekillerimize, tüm belediye başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve süreç boyunca desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise her zaman yanımızda duran, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen aziz Konyalı hemşehrilerimedir. Önümüzdeki dönemde de dayanışmayı, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan bir anlayışla, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu netice, şahsıma tevdi edilen bir görevin çok daha ötesinde; Konya'mıza, ülkemize ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesidir Konya'mıza, ülkemize, UCLG ailemize ve bütün dünya şehirlerine hayırlı olsun” dedi.

"KAZANAN, YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİN DAYANIŞMA RUHU VE UCLG'NİN ORTAK DEĞERLERİDİR”

UCLG'nin Dünya Konseyi'ndeki seçimlerin ardından UCLG üyeleri de seslenerek teşekkür eden Başkan Altay, dünyanın dört bir yanından gelen yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin güçlü iradesiyle, UCLG Başkanlığı görevine seçilmenin büyük onurunu yaşadığını söyledi. Başkan Altay, "Bu teveccüh, şahsıma göstermiş olduğunuz güvenin yanında; şehirlerin ortak aklına, yerel demokrasinin gücüne, dayanışmanın dönüştürücü etkisine ve birlikte daha adil bir dünya inşa etme idealimize duyulan inancın ifadesidir. Bu demokratik sürece katkı sunan tüm adaylara, delegelere, bölge teşkilatlarımıza ve UCLG ailesinin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimde kazanan tek bir kişi ya da şehir değildir. Kazanan, yerel ve bölgesel yönetimlerin dayanışma ruhu ve UCLG'nin ortak değerleridir” ifadelerini kullandı.

"ORTAK SORUMLULUKLARIMIZI VE ORTAK UMUTLARIMIZI DİNLEME FIRSATI BULDUM”

Daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir topluluklar inşa etmenin önemine dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bugün üstlendiğim bu görevin asıl anlamı, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, bölgelerin ve yerel toplulukların ortak sesine hizmet etmektir. Önümüzdeki dönemde, UCLG'nin çeşitliliğinden güç alan, tüm bölgelerin eşit şekilde temsil edildiği ve her üyenin kendisini bu ortak projenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü bir anlayışla çalışacağım. Son yıllarda dünyanın dört bir yanında sizlerle bir araya gelme, şehirlerimizi ve bölgelerimizi ziyaret etme, ortak sorumluluklarımızı ve ortak umutlarımızı dinleme fırsatı buldum. Bu süreç bana bir kez daha gösterdi ki; farklı coğrafyalardan geliyor olabiliriz, farklı önceliklere sahip olabiliriz, ancak hepimiz daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir topluluklar inşa etmek için çalışıyoruz.”

"TEŞKİLATLARIMIZ ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Başkan Altay, önümüzdeki dönemde hedeflerinin teşkilatı güçlendirmenin yanında, etkisini ve dönüştürücü gücünü daha da ileri taşımak olduğunu belirterek, "Dünyanın her bölgesindeki üyelerimizin bilgi, deneyim ve önceliklerini ortak bir güce dönüştüren; şehirlerin ve bölgelerin küresel karar alma süreçlerindeki rolünü daha görünür ve daha etkili kılan bir UCLG için çalışacağız. Bölge teşkilatlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, üyelerimiz arasındaki iş birliğini derinleştirecek ve yerel yönetimlerin küresel gündemin şekillendirilmesindeki vazgeçilmez rolünü daha etkin bir şekilde savunacağız. Bu anlamda; bugün iklim krizinden sosyal eşitsizliklere, dijital dönüşümden barış ve dayanışma ihtiyacına kadar insanlığın karşı karşıya olduğu tüm büyük sınamalarda, şehirlerimizin ve bölgelerimizin sesi daha güçlü, daha görünür ve daha belirleyici olmalıdır. Çünkü küresel düzeni dönüştürecek güç, yerel yönetimlerin ortak iradesinde ve sahadaki gerçek çözüm üretme kapasitesindedir. İşte bu farkındalıkla bana layık gördüğünüz bu görevi tevazu, diyalog ve ortak akıl anlayışıyla yürütmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BURADA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI KUTLARKEN, AYNI ZAMANDA ORTAK SORUMLULUĞUMUZU DA HATIRLIYORUZ”

UCLG'nin gücünün herhangi bir başkandan değil, üyelerinin çeşitliliğinden, deneyiminden ve dayanışmasından geldiğini aktaran Başkan Altay, "Bizler inanıyoruz ki; daha adil bir dünya, daha güçlü şehirlerle mümkündür. Daha huzurlu bir gelecek, yerelden yükselen dayanışmayla mümkündür. Daha yaşanabilir bir yeryüzü, yerel idarelerin ortak aklı, ortak emeği ve ortak sorumluluğuyla mümkündür. Bugün burada yeni bir dönemin başlangıcını kutlarken, aynı zamanda ortak sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte çalışacak, birlikte öğrenecek ve birlikte başaracağız. Birlikte daha güçlü bir UCLG, birlikte daha güçlü yerel demokrasi ve birlikte daha güçlü topluluklar inşa edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha UCLG ailemizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güven için şükranlarımı sunuyorum. Gelin, bu yeni dönemi birlikte bir dayanışma dönemine dönüştürelim. Gelin, şehirlerimizin sesini dünyanın vicdanı hâline getirelim. Yerelden yükselen umutla daha adil, daha kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir geleceği hep birlikte inşa edelim” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKAN ALTAY'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilerek, Türkiye'nin ve Konya'nın gururu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı elde ettiği bu önemli başarı dolayısıyla telefonla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Altay'a uluslararası temsil görevinde başarılar diledi.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler ve dış politikadaki vizyonunu UCLG'de sürdürmeye gayret edeceğiz” dedi.

UCLG DÜNYA KONSEYİ TOPLANTISI

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi.

Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

Merkezi Barselona'da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 7 kıtada, 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetimi ve 175'ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu