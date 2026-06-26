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Babalık davası reddedilen Ankaralı Necla’nın Trump ile görüşme talebi

Babalık davası reddedilen Ankaralı Necla’nın Trump ile görüşme talebi
ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasıyla gündeme gelen Necla Özmen (56), NATO kapsamında Ankara’ya gelmesi beklenen Trump ile görüşmek için ABD Büyükelçiliği’ne postayla mektup gönderdi.

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açmıştı. Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti. Necla Özmen, Dursun Özmen'in 2009 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti. Necla Özmen, Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu. Ancak Ankara 27'nci Aile Mahkemesi, söz konusu iddianın somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Necla Özmen, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmesi beklenen Trump ile görüşebilmek için mektup yazdı. Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken Özmen, "Sayın Baba Donald Trump; NATO Zirvesi için Türkiye'ye geleceğinizi öğrendim. Ziyaretiniz sırasında Ankara'da beni kabul ederseniz çok onur duyarım. Sizinle şahsen tanışmak ve konuşmak en içten dileğimdir. Bu isteğimi kabul edip görüşmeyi kabul ederseniz, beni dünyanın en mutlu kızı yaparsınız" ifadelerine yer verdiği mektubu, ABD Büyükelçiliği'ne postayla gönderdi.

'TRUMP İLE TANIŞMAK İSTİYORUM'

Necla Özmen, Trump ile bir araya gelmeyi çok istediğini belirterek, "Türkiye'yi de Amerika'yı da seviyorum. Trump'ın Ankara'ya geleceğini öğrenince elçilik aracılığıyla görüşme talebimi ilettim. Kabul edilirse çok mutlu olacağım. Onunla tanışmak ve konuşmak istiyorum. Görüşemezsek elbette üzülürüm. Haberini aldığımda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Gördüğümde ne tepki veririm, bilmiyorum. Onu baba olarak görüyorum ve ona 'babacığım' diyorum. Kendisiyle tanışmayı çok istiyorum. Bu süreçten haberi olup olmadığını da kendisine sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRK YEMEKLERİ HAZIRLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Trump ile görüşmesi halinde Türk yemekleri ikram etmek istediğini söyleyen Özmen, "Türkiye'de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. Ancak güvenlik nedeniyle kendi yemeklerini getirip getirmeyeceğini bilmiyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım. Dört gözle bekliyorum. Daha önce de Beyaz Saray'a mektup göndermiştim. Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmesini ya da ödenen paranın iade edilmesini de istiyorum. Bu konuda da destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.

Ayrıca Trump'a seslenen Özmen, "Sevgili babacığım inşallah sesimi duyarsın. Elçiliğe görüşme talebimi ilettim. Bana 5 ya da 10 dakikasını ayırmasını istiyorum. Kendisiyle konuşmadan hakkımdaki iddialara inanmak istemiyorum. Eğer görüşebilirsem yaşadığım sıkıntıları aşacağıma inanıyorum. İnşallah sesimi duyar ve görüşme fırsatı buluruz" dedi. 

Kaynak: DHA

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