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Durdurulan iki tırda 27 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan iki tırda 27 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, iki tırın dorsesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin yürütmüş olduğu Koordineli çalışmalarda, Sivas'ın Koyulhisar İlçe merkezinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, M.C.'nin ve M.M.'nin kullandığı tırların kasalarında kaçak göçmen olabileceğinin değerlendirildi.

Araçlar D-100 Karayolu uygulama noktası üzerinde durduruldu. Araç dorseleri içerisinde yapılan aramalarda M.C.'nin kullandığı araç içerisinde 13, M.M.'nin kullandığı araç içerisinde 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri M.C ve M.M.gözaltına alındı. Olayla İlgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yakalanan 27 düzensiz göçmen ise, gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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