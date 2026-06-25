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Nefes borusuna mama kaçan çocuk yaşamını yitirdi

Nefes borusuna mama kaçan çocuk yaşamını yitirdi
Eskişehir’de ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek çocuğun, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi.

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Fenalaşan çocuk, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince ailenin evinde inceleme gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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