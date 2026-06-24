Telefoncuya kurye kılığında gelip kurşun yağdırdı: 1 ölü

İstanbul Küçükçekmece’de telefoncuya kurye kılığında gelen kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Küçükçekmece Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir telefon dükkanına, kimliği belirsiz bir şahıs kurye kılığında gelerek önce evrak imzalattı, ardından da iş yeri sahibi Çetin Muko'ya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Çetin Muko, kanlar içinde yere yığıldı.

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı

Silah seslerini duyup dükkana koşan vatandaşlar Çetin Muko'ya ilk müdahalede bulunup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Araçla hastaneye kaldırılan Muko tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

Polis güvenlik şeridi çekerek iş yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran asayiş ekipleri, hasta kıyafetli ve motosikletli olduğu belirlenen saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: İHA