Gaziantep’te 20 bin bahçeli ev projesi hayata geçiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek Yeni Bahçelievler Projesi ile Şehitkamil ilçesinde 20 bin bahçeli ev inşa edilecek. Proje, vatandaşlara aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanı sunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut, şehirde konut ihtiyacına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni Bahçelievler Projesi kapsamında Şehitkamil ilçesinde 20 bin bahçeli ev yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlı ve kaliteli konut projeleri geliştirmek amacıyla kurulan Gazi Konut, yeni yaşam projesiyle vatandaşları doğayla buluşturmayı hedefliyor.

Toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek

Yeni Bahçelievler Projesi, Şehitkamil ilçesine bağlı Bedirköy ve Suboğazı Mahalleleri'nde hayata geçirilecek. Proje kapsamında 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak aileleriyle birlikte toprakla buluşabileceği alanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Şahin, büyükşehirlerde kent bostanı anlayışını yaygınlaştırmanın kolay olmadığını belirterek, "Biz o yüzden çok güzel bir çalışma yaptık. 1 milyon metrekare içerisinde Gazi Konut'un hazırladığı bahçelievleri, bütün çalışması yapıldı” dedi.

Ailelerin doğayla buluşacağı yaşam alanı

Projenin ailelerin hafta sonları bir araya gelerek vakit geçirebileceği şekilde planlandığını ifade eden Şahin, bahçeli evlerde mutfak, yatak odası ve bostan alanlarının yer alacağını söyledi.

Çocukların toprakla temas etmesini önemsediklerini vurgulayan Şahin, projede vatandaşların domates, biber, salatalık gibi ürünlerin yetişme sürecini görebileceğini dile getirdi.

"Butik ve aynı zamanda bir o kadar da ekonomik"

Başkan Fatma Şahin, projenin temmuz ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Gelen talepler doğrultusunda bahçeli evlerin bir yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Şahin, projenin ekonomik ve ulaşılabilir bir modelle hazırlandığını ifade etti.

Şahin, "Butik ve aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Bir emeklinin, orta gelirli bir vatandaşın alabileceği, ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracak bir model çalıştık. Hem ekonomik hem huzurlu, mutlu büyük ailenin bir araya geldiği bahçelievler hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşların aileleriyle kaliteli zaman geçirebileceği, doğayla bağ kurabileceği ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşabileceği yeni bir yaşam modeli oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi